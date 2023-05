Rencontre psychologie avec Caroline Goldman Librairie Le Divan, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Caroline Goldman pour son essai « Pourquoi ? Petites leçons de psychologie pour les enfants de 4 à 7 ans » aux éditions Dunod.

Dans ce livre illustré poétiquement par Anne-Gaëlle Causse, Caroline Goldman propose aux jeunes enfants entre 4 et 7 ans des réponses simples aux grandes questions de psychologie qu’ils se posent.

Au moyen de 16 brèves leçons ludiques et interactives en même temps que rigoureuses et précises, elle permet aux adultes d’ouvrir le dialogue et d’aborder des sujets parfois complexes pour des enfants de cet âge.

Caroline Goldman est psychologue pour enfants et adolescents, docteure en psychopathologie clinique (Université de Paris) et enseignante.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

