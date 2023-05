Rencontre psychanalyse avec Betty Milan Librairie Compagnie, 22 mai 2023, Paris.

Le lundi 22 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Betty Milan à l’occasion de la parution de son livre « Adieu Lacan » publié par les Éditions Érès.

Ici réunis en un seul volume, voici un roman Le Perroquet de Lacan et une pièce de théâtre Adieu Docteur, tirés de l’analyse de Betty Milan auprès de Jacques Lacan dans les années 1970. Le roman sur le drame de l’immigration et la perte d’identité, la pièce de théâtre sur le genre et la maternité sont les deux faces de cette expérience analytique fondatrice.

Diplômée en médecine de l’université de São Paulo, Betty Milan s’est formée à la psychanalyse auprès de Jacques Lacan dont elle fut l’assistante au département de psychanalyse de l’université de Vincennes. Elle partage son temps entre São Paulo et Paris.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

