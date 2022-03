Rencontre professionnelle – Popy de No One is Innocent Centre Socioculturel Louis Aragon Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Val-d'Oise

Rencontre professionnelle – Popy de No One is Innocent Centre Socioculturel Louis Aragon, 23 mars 2022, Gonesse. Rencontre professionnelle – Popy de No One is Innocent

Centre Socioculturel Louis Aragon, le mercredi 23 mars à 19:00

Le musicien reviendra dans un premier temps sur son parcours et son matériel pour ensuite encadrer la répétition d’un ateliers M.A.A. de la Maison des Arts.

Entrée libre

Rencontre avec Popy, guitariste des [No One Is Innocent] nous fait le plaisir d’une petite pause dans leur tournée pour venir à la rencontre du public gonessien. Centre Socioculturel Louis Aragon gonesse Gonesse Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Centre Socioculturel Louis Aragon Adresse gonesse Ville Gonesse lieuville Centre Socioculturel Louis Aragon Gonesse Departement Val-d'Oise

Centre Socioculturel Louis Aragon Gonesse Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonesse/

Rencontre professionnelle – Popy de No One is Innocent Centre Socioculturel Louis Aragon 2022-03-23 was last modified: by Rencontre professionnelle – Popy de No One is Innocent Centre Socioculturel Louis Aragon Centre Socioculturel Louis Aragon 23 mars 2022 Centre Socioculturel Louis Aragon Gonesse Gonesse

Gonesse Val-d'Oise