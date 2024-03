Rencontre professionnelle « Où sont les femmes ? » | Emergence Day – Chorus Festival 2024 La Seine Musicale Boulogne-Billancourt, jeudi 21 mars 2024.

Rencontre professionnelle « Où sont les femmes ? » | Emergence Day – Chorus Festival 2024 Découvrez les actions du RIF sur l’Emergence Day 2024 ! Jeudi 21 mars, 14h30 La Seine Musicale Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T17:30:00+01:00

« Où sont les femmes ? Quels leviers d’action pour les carrières des musiciennes ? »

La rencontre professionnelle Chorus est destinée aux acteur·rices de la filière musicale et aux artistes, pour échanger sur les enjeux de l’émergence. Cette année, le thème de l’égalité femmes – hommes fait écho à l’engagement du département des Hauts-de-Seine.

Ces dernières années, les études sur la place des femmes dans les métiers de la musique se multiplient et le constat est sans appel, notamment dans le domaine de la création artistique. Si les musiciennes et créatrices sont nombreuses et même majoritaires dans les cursus académiques, les freins à leur engagement dans une carrière professionnelle s’accumulent par la suite. Face à ce constat, de nombreuses initiatives voient le jour, tant du côté des acteurs de terrain que des institutions. Obligations légales, formation, dispositifs d’accompagnement, visibilisation : comment le secteur des musiques actuelles peut se mobiliser pour soutenir l’émergence des musiciennes ?

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

