RENCONTRE PROFESSIONNELLE Le Mans, 28 février 2022, Le Mans.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE L’Austral 4 Place du 117EME Regiment d’Infanterie Le Mans

2022-02-28 – 2022-02-28 L’Austral 4 Place du 117EME Regiment d’Infanterie

Le Mans Sarthe

Le réseau des cafés concerts est la première étape pour bon nombre de groupes pour trouver son public. C’est là que la majorité des groupes amateurs jouent, et aussi là que des artistes professionnel.le.s se produisent pour développer leur projet à travers le territoire. Ces lieux de convivialité portent un intérêt pour la musique très différent en fonction de l’affinité de leur gérant.e, de la situation ou de la capacité du lieu. Les conditions d’accueil sont très variées et la façon de rémunérer est tout aussi aléatoire, souvent source de tensions entre artistes et patron.e.s de bars.

Entre le cadre légal contraignant sur les pratiques amateurs et la mise en place de dispositifs de soutien à l’emploi artistique (GIP Café Culture), il nous est apparu important de réunir les parties prenantes afin d’amorcer un échange et identifier les bonnes pratiques du concert en café concert.

Invité.e.s :

Samia DJITLI du GIP Café Cultures

Yacine Mokhnachi, Chargé de Mission? du Collectif Culture Bar-Bars

Jouer dans les cafés concerts, ça se passe comment ?

Le réseau des cafés concerts est la première étape pour bon nombre de groupes pour trouver son public. C’est là que la majorité des groupes amateurs jouent, et aussi là que des artistes professionnel.le.s se produisent pour développer leur projet à travers le territoire. Ces lieux de convivialité portent un intérêt pour la musique très différent en fonction de l’affinité de leur gérant.e, de la situation ou de la capacité du lieu. Les conditions d’accueil sont très variées et la façon de rémunérer est tout aussi aléatoire, souvent source de tensions entre artistes et patron.e.s de bars.

Entre le cadre légal contraignant sur les pratiques amateurs et la mise en place de dispositifs de soutien à l’emploi artistique (GIP Café Culture), il nous est apparu important de réunir les parties prenantes afin d’amorcer un échange et identifier les bonnes pratiques du concert en café concert.

Invité.e.s :

Samia DJITLI du GIP Café Cultures

Yacine Mokhnachi, Chargé de Mission? du Collectif Culture Bar-Bars

L’Austral 4 Place du 117EME Regiment d’Infanterie Le Mans

dernière mise à jour : 2022-02-11 par