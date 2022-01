Rencontre professionnelle – Eric Boquelet, Directeur du « Trianon Transatlantique » La Manufacture à Chansons Paris Catégorie d’évènement: Paris

**L’INVITÉ : ERIC BOQUELET** « Après un parcours dans le secteur public au service de la culture, j’ai décidé en 2018 de candidater à la direction du « Trianon Transatlantique », afin de revenir sur le terrain, à travers la mise en œuvre d’un projet culturel et artistique sur le territoire. Riche d’une longue expérience dans le secteur culturel, notamment au sein du Conseil Régional de Normandie, j’ai pu conjuguer dans le projet que je porte les politiques publiques de l’ensemble de nos partenaires (Ville/Département/Région/État), les enjeux de nos sociétés, les attentes du public et le travail des artistes.» Le « Trianon Transatlantique » est une Scène Conventionnée d’Intérêt National (SCIN), mention art et création/chanson francophone. Le projet se scelle autour de 3 axes : – diffusion/programmation (une trentaine de dates par saison + quelques interventions hors les murs) – soutien à la création, avec l’accueil d’artistes professionnel·le·s en résidences, coproductions – Éducation artistique et culturelle/médiation

Entrée libre sur inscription

Les rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson, en collaboration avec le Centre national de la musique, permettent de rencontrer un·e professionnel·le du secteur de la musique. La Manufacture à Chansons 124 avenue de la République 75011 Paris Paris Quartier de la Folie-Méricourt

