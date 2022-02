Rencontre professionnelle – beatmaking et édition EMB-Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Rencontre professionnelle – beatmaking et édition

le mardi 22 février à 19:30

Julien Thollard a notamment été éditeur de Da Uzi, Damso, La Fève, Leto, Dinos, Sofiane Pamart, Amine Farsi ou encore Therapy. **Au programme :** – Présentation du rôle du beatmaker·euse en France et son importance dans le circuit actuel de la musique française – Exemples de collaborations avec certains compositeur·ice·s, de la signature aux premiers placements, les différents axes de développement/revenu, le rapport à l’avance, etc. – Conseils pour bien s’entourer et optimiser l’économie d’un·e beatmaker·euse

Entrée libre, sur inscription

Lors de cette rencontre, nous recevrons Julien Thollard, Directeur artistique au sein d'Universal Music Publishing, ancien chef de projet du label Din Records et éditeur.
EMB-Sannois 2 Rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois

2022-02-22T19:30:00 2022-02-22T21:30:00

