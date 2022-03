Rencontre Professionnelle – Attachée de Presse avec Patricia Téglia La Manufacture à Chansons, 29 mars 2022, Paris.

Rencontre Professionnelle – Attachée de Presse avec Patricia Téglia

La Manufacture à Chansons, le mardi 29 mars à 19:30

**L’INVITÉE : PATRICIA TÉGLIA** Attachée de presse indépendante depuis 20 ans, Patricia Téglia accompagne le développement d’artistes, leurs sorties d’albums et tournées depuis son bureau nantais et sur les routes. Elle collabore avec des artistes qu’elle choisit au coup de coeur. En direct ou avec leurs équipes (management, tour, édition…) elle développe leur notoriété au quotidien. Après Stromae, Jeanne Added… elle travaille avec Angèle, Suzane, P.R2B, Dampa, Aldebert, Terrenoire, Terrier, Cabadzi, Les Louanges, Antoine Wielemans, Rover, Palatine, le dispositif Le Fair et Warner Chappel Music France Elle milite depuis toujours pour l’égalite des genres et contre les violences dans l’industrie musicale, pour une reconnaissance de sa profession au sein de A.P.R.E.S et pour une transmission de son savoir-faire.

Entrée libre sur inscription

Les rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson, en collaboration avec le CNM, permettent de rencontrer un·e professionnel·le et de bénéficier de son regard et de son expérience.

La Manufacture à Chansons 124 avenue de la République 75011 Paris Paris Quartier de la Folie-Méricourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T19:30:00 2022-03-29T22:30:00