File7 – Scène de musiques actuelles, le mercredi 9 mars à 20:00

Venez échanger avec Lucie Marmiesse (Ottis Coeur, We Hate You Please Die) autour des relations presse dans les musiques actuelles !

Gratuit, sur réservation

RDV musicien·ne : rencontre avec Lucie Marmiesse (Ottis Coeur, We Hate You Please Die) nous parlera des relations presse, de son parcours en tant qu’attachée et des astuces à connaître.

File7 – Scène de musiques actuelles 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T23:00:00