Le 10 février 2022 de 9h30 à 17h00 • 4 Avenue de la Division Leclerc – Aubervilliers Rencontre animée par **Patrick Touvet** formateur à Arpège et pour le PEAC Fabrique Orchestrale Junior & **Jean-Jacques Metz** créateur de la méthode axée sur la pédagogie en grand groupe par imitation. >>> POUR PARTICIPER S’INSCRIRE : [ERIC@VILLESDESMUSIQUESDUMONDE.COM](mailto:ERIC@VILLESDESMUSIQUESDUMONDE.COM) **Objectifs** : * Comprendre les enjeux de la transmission orale dans le cadre d’une pratique collective * Identifier les modalités et les problématiques de l’apprentissage en grand groupe * Elaborer une stratégie de développement d’une pratique orchestrale grâce au choix du répertoire Toutes les infos : * [**www.villesdesmusiquesdumonde.com/2021/12/31/rencontre-professionnelle**](https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/2021/12/31/rencontre-professionnelle/) **-** * Une formation annoncée dans l**’Agenda du Collectif MDM IdF** **-** destinée aux musiciens intervenants et aux professeurs de musique Villes des Musiques du Monde 4 Avenue de la Division Leclerc 93500 Aubervilliers Pantin Courtillières Seine-Saint-Denis

