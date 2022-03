Rencontre pro : Lionel Bidabé / Directeur booking chez Blue Line Productions La Manufacture à Chansons, 12 avril 2022, Paris.

La Manufacture à Chansons, le mardi 12 avril à 19:30

**L’invité : Lionel Bidabé** Lionel Bidabé a commencé son expérience de booker chez Azimuth Productions en 2002. Pendant 4 ans, il s’est occupé d’artistes tels que Lynda Lemay, Agnès Bihl, Bertignac, Raul Paz, Fred Pellerin… Il passe ensuite par Los Production (Aldebert, Clarika, Ridan, Housse de Racket…) et TS Productions (Calogero, Raphaël, Juliette Gréco, Marianne Faithful, Guillaume Grand, Zazie…) avant de se lancer en tant que booker indépendant spécialisé en expression francophone (Yves Jamait, Dick Annegarn, Raphaële Lannadère, Dimoné, François Morel, Clio…) et en création jeune public (Aldebert – Enfantillages, Jeanne Plante, Gainsbourg for Kids…). En parallèle du booking, il devient conseiller artistique aux Inouïs du Printemps de Bourges pour 3 éditions, de 2018 à 2020 et programmateur Jeune Public pour les Trois Baudets de 2019 à 2022. Depuis 2020, il est président de l’Association Le Lapin Blanc sur Nantes, gérant entre autres le festival Conte iz not Dead et tient également une rubrique « Sales Gosses ! » dans le magazine Francofans. A l’automne 2021, il prend la direction du booking chez Blue Line Productions, spécialisé dans les “musiques du monde”, la chanson française et depuis peu le cirque et les spectacles de théâtre musicaux. _Crédit photo : Stephane Kerrad_ Inscriptions : [[https://bit.ly/3taZTGU](https://bit.ly/3taZTGU)](https://bit.ly/3taZTGU )

Entrée libre sur inscription

Les rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson, en collaboration avec le CNM, permettent de rencontrer un professionnel de l’industrie musicale.

