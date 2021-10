Paris Le Labo de l'édition Paris Rencontre pro – Le droit d’auteur Le Labo de l’édition Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. ». La loi, proposée par Beaumarchais, connait par la suite des évolutions mais ses prémices de 1791 sont encore en vigueur aujourd’hui. Olivier Pally, avocat, viendra présenter les concepts fondamentaux du droit d’auteur et répondre à vos questions. NB : Les conditions actuelles nous obligent à demander la présentation du passe sanitaire pour accéder au Labo de l’Edition. NB2 : En cas de forte affluence, la priorité sera donnée aux adhérents de l’assocation.

Olivier Pally, avocat, viendra présenter les concepts fondamentaux du droit d'auteur et répondre à vos questions. Le Labo de l'édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T17:00:00

