Dans le cadre de l’aide financière « 1 Micro 1 Crédit » portée par la Manufacture Chanson en partenariat avec l’Association Chaka Poum, La Manufacture Chanson organise un Apéro Info pour présenter ce dispositif solidaire et répondre à toutes vos questions, dans un esprit convivial ! [**INSCRIPTION APÉRO INFO**](https://www.manufacturechanson.org/apero-info-1-micro-1-credit/) Suivi d’une rencontre pro avec Oriana Convelbo, directrice artistique chez Virgin Records, à 19h30. Pour rappel, l’ouverture de l’appel à candidature aura lieu à partir du 21 avril et sera clôturée le 21 juin 2022. Rendez-vous à La Manufacture Chanson au 124 Avenue de la République – PARIS 11ème pour en savoir plus autour d’un verre ! [**« 1 Micro 1 Crédit »**](https://www.manufacturechanson.org/autres-activites/1-micro-1-credit/)

