Rencontre Pro 2.0 – Adriana Rausseo / Manager d’artiste / co-programmatrice – Les femmes s’en mêlent La Manufacture Chanson Paris, mardi 12 mars 2024.

Rencontre Pro 2.0 – Adriana Rausseo / Manager d’artiste / co-programmatrice – Les femmes s’en mêlent Dans le cadre de ses activités de formation, la Manufacture Chanson organise, en collaboration avec le CNM, des rencontres avec des professionnel·le·s du secteur de la chanson. Mardi 12 mars, 19h30 La Manufacture Chanson Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T22:00:00+01:00

L’invitée :Adriana Rausseo / Manageuse d’artiste / Programmation – Les Femmes s’en mêlent

Adriana Rausseo, co-programmatrice du festival les Femmes S’en Mêlent et manageuse d’artistes, créatrice du dispositif «les Femmes S’engagent» pour plus d’égalité et d’inclusion dans les musiques actuelles». Les Femmes S’en Mêlent (LFSM), fort de son histoire, a œuvré à proposer des alternatives de programmation en défendant les artistes dans leur développement de carrière, à travers des concerts dans toute le France et à l’international, tout en promouvant l’égalité femmes-hommes dans les musiques actuelles avec son dispositif d’actions (ateliers, conférences, rencontres, projections et débats) Les Femmes S’engagent.

La rencontre démarre à 19h30, le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/12-03-2024-19-30-rencontre-professionnelle-adriana-rausseo »}]

DR