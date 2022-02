Rencontre Prix des lecteurs : rencontre avec les cinq auteurs sélectionnés Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre Prix des lecteurs : rencontre avec les cinq auteurs sélectionnés Médiathèque Marguerite Duras, 2 avril 2022, Paris.

Venez découvrir et rencontrer les cinq auteurs sélectionnés pour le Prix du Premier roman des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris. Les œuvres choisies cette année embarquent le lecteur dans une épopée maritime ; explorent des thèmes en prise avec la société avec des chroniques de la vie ordinaire et quotidienne autour de l’adolescence, de l’amitié féminine et des amours impossibles. D’autres donnent un éclairage sur le passé avec un récit qui va traverser la première moitié du «siècle des génocides», témoin de la folie des hommes et la mémoire du peuple tzigane. Un jury, principalement composé d’usagers et de bibliothécaires, élira le roman auquel sera attribué le prix le 10 juin prochain à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. À partir du 26 Mars au 14 mai, votez en ligne pour votre premier roman préféré sur www.bibliotheques.paris.fr. Rencontre modérée par Catherine Pont-Humbert, journaliste littéraire. Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenements Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020 Contact : 01.55.25.49.10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras Littérature

