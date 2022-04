Rencontre privilégiée de l’exposition « Ugo Schiavi – Gargareôn » avec Ugo Schiavi, artiste, et Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition, 29 avril 2022, .

Rencontre privilégiée de l’exposition « Ugo Schiavi – Gargareôn » avec Ugo Schiavi, artiste, et Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition

2022-04-29 18:00:00 – 2022-04-29 19:30:00

L’exposition « Ugo Schiavi. Gargareôn » – gargareôn, racine grecque du mot gorge, renvoie aux gargouilles dont l’artiste a utilisé les formes – met en scène une vingtaine d’œuvres au cœur de l’ancien Grand Prieuré des chevaliers de Malte. Le Rhône qui coule à ses pieds en est le fil rouge. Voie de transport et de communication majeure depuis l’Antiquité, le fleuve charrie autant de légendes (comme la Tarasque ou le Drac, son alter-ego arlésien, censé vivre sous le Grand Prieuré) et de trésors archéologiques que de pollution, de limon et de déchets, qui dérivent parfois jusqu’en Méditerranée. Soumis à la force des éléments naturels et largement exploité par l’Homme, le Rhône est un lieu en perpétuelle mutation, où nature et culture se mélangent. L’exposition pensée par Ugo Schiavi pour Arles se situe dans cet entre-deux.

Gratuit



sur réservation uniquement, avant le mercredi 27 avril 17h au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Dans le cadre de l’exposition « Ugo Schiavi – Gargareôn », le musée Réattu propose une rencontre privilégiée avec l’artiste Ugo Schiavi et le commissaire de l’exposition Andy Neyrotti.

