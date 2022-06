Rencontre privilégiée avec Dominique Petitgand, artiste sonore de l’exposition « L’ÉCOUTE ESSAIMÉE ». Arles, 3 juin 2022, Arles.

Pour ce second volet, les œuvres de Dominique Petitgand habiteront cette fois-ci les espaces mêmes du musée. L’artiste, dans le cadre d’une commande du Centre National des Arts Plastiques (CNAP), a créé trois installations sonores in situ :

« Les trois pointillés », deux premières installations dans les salles de la collection permanente (Salle des Grisailles et Salle Simon Vouet) et une installation dans la Chapelle gothique.

Dans un dialogue respectueux avec les œuvres de la collection du musée, les deux premières installations feront entendre des voix en pointillé entrecoupées de longs silences.

Quelques éléments à saisir à la volée, découpés, désarticulés parfois mot à mot, syllabe par syllabe. Diffusés par deux ensembles de plusieurs haut parleurs discrètement fixés aux murs à différentes hauteurs, pour une écoute éparpillée et mobile, ces deux présences à l’intérieur des salles du musée seront le déclenchement d’une écoute chercheuse et curieuse, agissant comme un appel, un premier indice de l’autre œuvre que le public pourra découvrir à la suite de son parcours.

La troisième installation (Chapelle Gothique) sera un long «paysage sonore» (voix, éléments musicaux, silences) qui articule deux plans sonores distincts en s’appuyant sur la particularité de l’architecture : un premier plan vocal diffusé par plusieurs haut-parleurs prenant appui sur les murs à

différentes hauteurs, et un second plan musical, caché depuis un hors champ.

Rencontre avec Dominique Petitgand, artiste sonore et parcours dans les collections avec écoute et commentaires de ses œuvres.

