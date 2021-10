Rencontre-présentation-dédicaces Viven, 6 novembre 2021, Viven.

Château de Viven Viven

2021-11-06 – 2021-11-06 Chemin du Château Château de Viven

Viven Pyrénées-Atlantiques Viven

Le Château de Viven reçoit Lionel DUPUY (alias « Le Minot Tiers ») et Bernard DUPERREIN (La ligne d’Erre Éditions). LE ROMAN ET SES LECTURES, quand le récit déstabilise le lecteur et interroge sa place dans l’histoire… Rencontre – présentation – dédicaces à l’occasion de la parution de la trilogie romanesque du « Minot Tiers » (suivie d’un pot de l’amitié).

+33 6 86 48 60 97

Château de Viven

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT Nord Béarn