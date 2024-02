Rencontre pour préparer des séjours à vélo Bêta Lab Melle, mardi 12 mars 2024.

Rencontre pour préparer des séjours à vélo Bêta Lab Melle Deux-Sèvres

Rencontre pour préparer des séjours à vélo

Mardi 12 mars de 20h à 22h au Bêta Lab à Melle

Le groupe Melle en Selle de La Bêta-Pi propose une rencontre autour du voyage à vélo, le mardi 12 mars 2024 au Bêta-Lab (5 rue du Bourgneuf à Melle).

L’objectif est de vous faire profiter de l’expérience des bénévoles du groupe dans l’organisation de séjours à vélo.

Au menu :

– tour de table des participants et de leurs envies, questionnements, propositions

– décider de deux dates de wek-end et des dates d’un séjour d’été

– foire aux questions (matériel, cartes, itinéraires…)

Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’initier aux vacances à vélo, mais qui ont besoin d’un coup de pouce pour se lancer .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12 22:00:00

Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rencontre pour préparer des séjours à vélo Melle a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Pays Mellois