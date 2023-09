Rencontre pour les parents : cultiver le lien avec son tout-petit sans s’épuiser Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre pour les parents : cultiver le lien avec son tout-petit sans s’épuiser Bibliothèque François Villon Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

La bibliothèque offre aux parents de tout-petits un moment d'échanges et de soutien éclairé par les conseils de l'Ecole des parents. Qu'est-ce que le désir d'enfant, l'être parent ? Comment trouver sa place et jouer son rôle tout en restant soi-même ? Une discussion et des échanges enrichissants à ne pas manquer ! avec Marion Leprovost accompagnante parentale de l'École des Parents. Dans le cadre du temps fort « A hauteur de bébé » tout l'automne dans les bibliothèques parisiennes. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

