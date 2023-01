Rencontre pour inventer demain tous ensemble Bourgougnague, 25 février 2023, Bourgougnague Bourgougnague.

Rencontre pour inventer demain tous ensemble

295 Route de Lauzun La Vieille École Bourgougnague Lot-et-Garonne La Vieille École 295 Route de Lauzun

2023-02-25 – 2023-03-03

La Vieille École 295 Route de Lauzun

Bourgougnague

Lot-et-Garonne

Bourgougnague

Venez découvrir, échanger, débattre et s’entraider pour inventer demain tous ensemble avec l’association les Copains de la Vieille École et le Collectif 3/3. Durant une semaine Karine et Sylvain, les nouveaux propriétaires vous accueillent dans leur demeure. Elle redevient un lieu d’hospitalité et d’apprentissage ouvert à tous dédié à une transition écologique possible, collaborative, 100% citoyenne et locale.

Venez découvrir, échanger, débattre et s’entraider pour inventer demain tous ensemble avec l’association les Copains de la Vieille École et le Collectif 3/3. Durant une semaine Karine et Sylvain, les nouveaux propriétaires vous accueillent dans leur demeure. Elle redevient un lieu d’hospitalité.

+33 9 75 34 52 10 Les copains de la Vieille École

©lescopainsdelavieilleécole

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague

dernière mise à jour : 2023-01-17 par