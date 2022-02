Rencontre : « Politiser l’intime », avec Ovidie Frac Centre – Les Turbulences, 3 mars 2022, Orléans.

Rencontre : « Politiser l’intime », avec Ovidie

Frac Centre – Les Turbulences, le jeudi 3 mars à 18:30

« Doit-on laisser le politique à l’entrée de la chambre à coucher ? Ou au contraire, dans un contexte post #MeToo où les cartes des rapports hommes-femmes sont rebattues, ne pourrait-on en profiter pour repenser la question amoureuse, le couple et les sexualités afin de se diriger vers des relations plus égalitaires ? ». **Pour en débattre nous invitions Ovidie.** Ovidie est une autrice et réalisatrice, Docteure en Lettres et Études filmiques, spécialisée dans les questions de corps, féminismes et sexualités. Après une adolescence militante au sein de groupes anti-sexistes, elle choisit à l’âge de 18 ans de se revendiquer « féministe pro-sexe » et de développer fin des années 90 un concept de pornographie féministe. Au début des années 2010, elle se tourne vers le documentaire avec Rhabillage (2011) et À quoi rêvent les jeunes filles ? (2014) pour France 2, puis Pornocratie (Canal +, 2016), Là où les putains n’existent pas (ARTE, 2017) et Tu enfanteras dans la douleur, (ARTE, 2019). Elle est également autrice de séries document aires radiophoniques (dont (Sur)vivre sans sexualité co-réalisé avec Tancrède Ramonet, France Culture 2021), et de la série d’animation Libres ! (ARTE, 2021). [Voir les autres rencontres](https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/les-nocturnes-feministes-1444.html)

Gratuit, sans réservation

Nouvelle série d’événements, les Nocturnes Féministes se font l’écho d’un monde en mouvement, où le féminisme gagne de plus en plus en légitimité. Tous les premiers jeudis du mois.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T20:00:00