Le vendredi 21 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. Jusqu’à 58 ans. gratuit

Nous recevons Alain Badiou à l’occasion de la parution de son ouvrage « Mémoires d’outre-politique » publié aux Éditions Flammarion. Alain Badiou raconte sa traversée des années 1937 à 1985 en s’attachant à l’inscrire dans l’histoire politique de ce demi-siècle. C’est toute une époque et une génération pour laquelle l’engagement était le maître mot qui reprennent vie au fil des pages et nous donnent à réfléchir à notre propre rapport à la chose politique. Alain Badiou est l’un des philosophes français les plus reconnus sur le plan international, l’un des plus traduits, avec une œuvre considérable dans plusieurs registres comme celui de l’ontologie des mathématiques, mais aussi de la politique et du théâtre. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Contact : https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

