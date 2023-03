Rencontre Polars Hugues PAGAN Librairie L’écritoire Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-03-30

Côte-dOr EUR 0 0 Rencontre POLAR avec Hugues PAGAN autour de son dernier livre “Le carré des indigents”, Grand prix de littérature policière. Ses livres sont d’impressionnantes radiographies de la vie des flics. La soirée se poursuivra au cinéma l’Etoile avec la projection de “Nicolas Le Floch » dont il a signé le scénario. librairie.ecritoire@wanadoo.fr Librairie L’écritoire 30 Place Notre-Dame Semur-en-Auxois

