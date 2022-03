Rencontre polar avec Marin Ledun Bibliothèque Sorbier, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

A l’occasion de la sortie en poche de son roman « Leur âme au diable», venez discuter avec Marin Ledun !

Marin Ledun est un auteur reconnu de romans noir depuis son entrée fracassante dans l’écriture en 2007 avec Modus operandi (Au diable vauvert) sur la violence au travail, inspiré de son expérience à France Telecom. Parmi sa vingtaines de romans publiés, citons : L’Homme qui a vu l’homme (Ombres noires, 2013), Ils ont voulu nous civiliser (Flammarion, 2017), Aucune bête (In8, 2019) ou encore, pour les jeunes L’Enfer (In8, 2021). Il a également écrit des nouvelles, des essais et des pièces radiophoniques comme Le monde dans lequel nous vivons (France Culture, 2019) . Habitant les Landes, Marin Ledun porte un regard acéré sur notre société, n’hésitant pas à s’engager comme dans le collectif Lesessentiels.org ou encore avec la signature en 2022 de la tribune Nous ne sommes toujours pas dupes.

Leur âme au diable

Leur âme au diable * (Gallimard, 2021) qui vient de sortir en poche (J’ai Lu, 2022) est un roman puissant qui s’attaque à l’ industrie du tabac, quatrième « entreprise » mondiale. Les inspecteurs Brun et Nora vont enquêter pendant vingt ans sur la corruption et les crimes d’un lobbyiste opportuniste de Carquefou jusqu’au Monténégro, en passant par les circuits automobiles. Dans la gestion de leur entreprise cigarettière, les responsables font feu de tout bois pour agrandir leur empire et augmenter leur chiffre d’affaire. Génies du marketing, ils incitent de plus en plus à fumer négligeant que fumer tue. Des personnes françaises, connues, ferment les yeux pour une raison ou une autre. Marin Ledun avec sa plume acérée attaque fort et nous engage à le suivre dans ce roman noir haletant et addictif.

Fumeurs ou non-fumeurs, échange convivial garantie où toutes vos questions seront permises à tout moment de la rencontre !

Gratuit, sur inscription

A retrouver également sur la bibliothèque numérique

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (440m) 69 : Martin Nadaud (Paris) (205m)



Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier

