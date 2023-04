Rencontre polar avec Benoît Phillipon Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre polar avec Benoît Phillipon Bibliothèque Sorbier, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la sortie en poche de son roman « Petiote » (Le Livre de poche 2023), venez rencontrer Benoît Philippon. Après avoir beaucoup voyagé dans sa jeunesse, il est devenu scénariste puis réalisateur et enfin auteur de romans noirs avec pour marque de fabrique, la mise en lumière d’héroïnes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds ! Dans ses romans noirs pleins d’ironie mais remplis de chaleur humaine et de générosité, il porte un regard aigu sur les travers de notre société. Autour d’un thé ou d’un café, ce sera l’occasion pour vous, lecteurs et lectrices, d’échanger avec lui sur son travail et ses œuvres. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Matsas / Les Arènes

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Sorbier Paris

Bibliothèque Sorbier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre polar avec Benoît Phillipon Bibliothèque Sorbier 2023-06-10 was last modified: by Rencontre polar avec Benoît Phillipon Bibliothèque Sorbier Bibliothèque Sorbier 10 juin 2023 Bibliothèque Sorbier Paris Paris

Paris Paris