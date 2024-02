Rencontre poétique multilingue Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin, samedi 9 mars 2024.

Rencontre poétique multilingue Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin Samedi 9 mars, 14h30

Le Printemps des Poètes approche à grands pas !

Pour cette édition 2024 sur le thème de : « La Grâce », l’association Elaïg Nevez et la médiathèque-ludothèque de Gourin s’associent pour vous proposer une rencontre poétique multilingue samedi 09 mars à 14h30, à l’occasion de l’ouverture de l’événement ! ☺️

Nous vous invitons à vous joindre à nous à la médiathèque-ludothèque de Gourin munis de vos plus beaux poèmes (écrits par vos soins ou rencontrés au détour d’une lecture) dans la langue de votre choix Nous voyagerons au coeur de la poésie et des langues du monde dans un esprit de partage, d’échanges et de bienveillance.

Tous les poèmes seront, par la suite, exposés à la médiathèque-ludothèque de Gourin durant toute la durée du Printemps des Poètes (09-25 mars 2024)

Pour toute demande de renseignement complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au : 02 97 23 62 43 ou par mail à l’adresse : mediatheque@gourin.bzh

Médiathèque-Ludothèque de Gourin 13 rue Jacques Rodallec, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan