Rencontre poétique dans le cadre de la 26e édition du Printemps des Poètes Bfm Beaubreuil Limoges, samedi 23 mars 2024.

Rencontre poétique dans le cadre de la 26e édition du Printemps des Poètes Avec Monique Narbonne. Samedi 23 mars, 10h00 Bfm Beaubreuil Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

La 26e édition du printemps des poètes en Mars 2024 se fêtera sous le florilège de «La Grâce». Quel thème prédestiné ! La poésie est une émotion dans son plus grand émerveillement, dans sa grâce virginale.Venez nombreux, petits et grands, le cœur en bandoulière, partager ce moment convivial avec peut-être une de vos créations dans votre besace. Monique Narbonne, en apprentie poète, sera heureuse d’échanger avec vous et de vous présenter ses ouvrages.

Bfm Beaubreuil 1 place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Monique Narbonne