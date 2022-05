Rencontre poétique : Christophe Jubien : la céleste embellie Espace Andrée Chedid, 13 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre poétique : Christophe Jubien : la céleste embellie

Espace Andrée Chedid, le vendredi 13 mai à 19:30

Dans le cadre du cycle L’instant-lumière, l’Espace Andrée Chedid reçoit **Christophe Jubien**, poète et haïkiste, auteur d’Une assiette pour l’homme, un bol pour le chien (Via Domitia, 2021) et d’Une boîte à lettres vide coiffée d’une pomme de pin (Unicité, 2021). Né en 1964, Christophe Jubien vit à Chartres depuis 2000. Il bricole des émissions dans une petite radio d’intérêt local. Il y a 22 ans, en toute impunité, il s’est mis à l’école buissonnière de la poésie, grâce à la rencontre du poète Serge Wellens. Il aime la cétoine dorée, André Dhôtel, et les Récits du pèlerin russe… et glane avec humour et finesse des émotions au quotidien dont il fait des perles poétiques.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T21:00:00