Rencontre Poésie avec Thomas Vinau à la Librairie de Paris Librairie de Paris Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’auteur Thomas Vinau pour une soirée autour de son nouveau recueil « Debout dans les fleurs sales, 365 poèmes à déployer » paru aux Éditions du Castor Astral

Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre

À PROPOS

365 poèmes à déployer, dépareillés, mal coiffés, 365 poèmes pour les jours froissés, 365 poèmes à dorloter, 365 poèmes de secours, 365 poèmes à se passer sous le manteau, à cacher, à glisser dans la poche de ceux qu’on aime : ces 365 poèmes vous accompagneront tout au long de l’année.

Thomas Vinau est poète, nouvelliste et romancier. Il est notamment l’auteur de Marcello & Co (Gallimard), Le cœur pur du barbare (Castor Astral), et Vivement pas demain (La fosse aux ours).

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017

©Émilie Alenda