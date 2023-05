Rencontre poésie avec Nayla Chidiac et Sir Michael Edwards Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Rencontre poésie avec Nayla Chidiac et Sir Michael Edwards Librairie Gallimard, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Une conversation autour de la poésie entre Nayla Chidiac et Sir Michael Edwards de l’Académie française animée par Simon Bentolila, journaliste littéraire. Nayla Chidiac est docteure en psychopathologie, psychologue clinicienne, fondatrice des ateliers d’écriture thérapeutique au Centre hospitalier Sainte-Anne, spécialiste du traumatisme psychique chez les adultes. Michael Edwards est un poète, critique littéraire, traducteur et professeur franco-britannique. Il est membre de l’Académie française depuis 2013. Découvrir l’événement ICI Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

DR Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Gallimard Adresse 15 boulevard Raspail Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Gallimard Paris

Librairie Gallimard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre poésie avec Nayla Chidiac et Sir Michael Edwards Librairie Gallimard 2023-05-24 was last modified: by Rencontre poésie avec Nayla Chidiac et Sir Michael Edwards Librairie Gallimard Librairie Gallimard 24 mai 2023 Librairie Gallimard Paris Paris

Paris Paris