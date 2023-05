Rencontre poésie avec Guy Goffette Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 13 juin 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Guy Goffette à l’occasion de la parution de « Paris à ma porte » paru aux éditions Gallimard. Voici un hommage joyeux à une longue tradition où le poème de Paris est aussi chanson. Il y a dans ce recueil ambulant quelque chose d’évident, de populaire et de fantasque, pour notre plus grand plaisir. Guy Goffette est écrivain poète, il a publié une quinzaine de livres, a obtenu le Prix Goncourt de la Poésie en 2010, le Prix Félix-Denayer de l’Académie royale de Belgique en 2001 et le Grand prix de Poésie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 2001. Découvrir le recueil ICI Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

