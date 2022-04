Rencontre “Plantes aromatiques et médicinales” de l’Université Populaire Noblat au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Rencontre “Plantes aromatiques et médicinales” de l’Université Populaire Noblat au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat, 28 avril 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Rencontre “Plantes aromatiques et médicinales” de l’Université Populaire Noblat au Foyer Rural Salle des Conférences Saint-Léonard-de-Noblat

2022-04-28 20:00:00

Salle des Conférences Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à partir de 20h à la salle des Conférences. Rens./Résa. : Cécile 06 77 92 78 73, Anne 06 64 74 70 35 ou Evelyne 06 87 62 88 43 Rencontre autour des plantes aromatiques et médicinales CALLUNE avec Chantal Ballot qui vous fera découvrir le métier de productrice, cueilleuse, et de l’intérêt d’utiliser des plantes aromatiques produites localement et de qualité. Rdv à partir de 20h à la salle des Conférences. Rens./Résa. : Cécile 06 77 92 78 73, Anne 06 64 74 70 35 ou Evelyne 06 87 62 88 43 Salle des Conférences Saint-Léonard-de-Noblat

