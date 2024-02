Rencontre Pierre Dottelonde Les Archives Municipales Le Havre, samedi 17 février 2024.

Pierre Dottelonde viendra présenter et échanger autour de son roman Protégés des Dieux », un polar historique qui se déroule en partie en Normandie. Une rencontre proposée par le Groupement Géologique du Havre et de Seine-Maritime.

Entrée libre et gratuite

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17

Les Archives Municipales 55 rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

