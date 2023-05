Rencontre philosophie des sciences avec Étienne Klein Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Rencontre philosophie des sciences avec Étienne Klein Librairie Compagnie, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Étienne Klein à l’occasion de la publication de son essai « Courts-circuits » publié par les Éditions Gallimard. La vie des idées n’est vivace que si elle est une, solidaire de toutes ses composantes, structurellement continue. Mais, par habitude ou par nécessité elle nous apparait trop souvent compartimentée en disciplines, atomisée en petites spécialités étiquetées bien comme il faut. Le parti-pris de ce livre est de suivre le chemin inverse. De briser les enclos, de s’encanailler, de provoquer des courts-circuits au petit bonheur la chance et, si possible, des étincelles. Étienne Klein est physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il est producteur de l’émission Le Pourquoi du comment sur France Culture. Découvrir le livre ICI Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Francesca Mantovani Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Compagnie Adresse 58 rue des Écoles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Compagnie Paris

Librairie Compagnie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre philosophie des sciences avec Étienne Klein Librairie Compagnie 2023-05-12 was last modified: by Rencontre philosophie des sciences avec Étienne Klein Librairie Compagnie Librairie Compagnie 12 mai 2023 Librairie Compagnie Paris Paris

Paris Paris