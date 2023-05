Rencontre philosophie avec Marc Goldschmit Librairie Compagnie, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Marc Goldschmit à l’occasion de la parution de son livre « La Vie sans appui » publié par les Éditions Kimé.

Pour Marc Goldschmit la philosophie est encore aujourd’hui dominée et commandée par la théologie et la religion. Il souhaite alors revenir aux philosophes et aux penseurs qui se sont exposés de manière critique à la limite de la théologie et de la religion, dénouer le lien du théologique et du politique sans faire de la politique la religion du présent, autrement dit libérer la pensée et la possibilité d’une vie démocratique à venir.

Présentation par Isabelle Alfandary.

Marc Goldschmit est philosophe, ancien Président et Directeur du Collège International de Philosophie.

Venez découvrir La Vie sans appui : penser à la limite de la théologie et de la religion publié aux Éditions Kimé

Découvrir le livre ICI

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact :

