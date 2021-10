Rencontre : « Penser et faire la ville autrement » Musée Hèbre, 16 octobre 2021, Rochefort.

Rencontre : « Penser et faire la ville autrement »

Musée Hèbre, le samedi 16 octobre à 17:00

Le thème du concours d’idées EUROPAN 15 avait pour enjeu de définir une ville productive, consciente de la nécessaire transition écologique, et qui repense les synergies entre la ville et les espaces productifs. Depuis plusieurs décennies, pour maintenir et développer l’activité productive, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan soutient l’industrie aéronautique (représentant 20 % des emplois), la logistique (avec son port de commerce en croissance) et le tourisme (en s’appuyant sur les qualités paysagères et architecturales du territoire). Afin de se projeter sur l’évolution des rives de la Charente à Rochefort en intégrant le paysage avec le label Grand Site de France, et le patrimoine avec le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre ancien, la collectivité a proposé quatre sites d’études : la Zone industrielle de l’Arsenal dont Stélia, le Port de Commerce, le site de la Vieille forme dit le Petit Parc et la Zone Horticole. A l’issue du concours qui s’est déroulé en 2019, trois projets, « L’escargot, la méduse et le bégonia », « Let the river » ainsi que « Be kind, rewild » se sont distingués parmi les seize concurrents. Dans un contexte élargi à l’estuaire de la Charente, ils proposent des angles différents et stimulants pour transformer et adapter la ville à ses nouveaux enjeux. Venez rencontrer les équipes de jeunes architectes, urbanistes, paysagistes, lauréats du concours Europan, en présence de Jean Richer, architecte urbaniste de l’État, Doctorant au laboratoire Architecture, Culture, Société de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais.

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Journées nationales de l’architecture

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T18:00:00