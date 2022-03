Rencontre pédagogique Afocal PACA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Rencontre pédagogique Afocal PACA, 22 mars 2022, Marseille. Rencontre pédagogique

Afocal PACA, le mardi 22 mars à 13:30 entrée sur invitation

Dans le cadre de son programme “Vivre Ensemble ? J’agis avec toi!”, l’AFOCAL invite ses partenaires à une après-midi découverte de ses nombreux outils pédagogiques autour du Vivre Ensemble. Afocal PACA 41b rue d’Isoard Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Afocal PACA Adresse 41b rue d'Isoard Ville Marseille lieuville Afocal PACA Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Afocal PACA Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Rencontre pédagogique Afocal PACA 2022-03-22 was last modified: by Rencontre pédagogique Afocal PACA Afocal PACA 22 mars 2022 Afocal PACA Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône