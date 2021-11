Saint-Connan Saint-Connan Côtes-d'Armor, Saint-Connan Rencontre Pêche à la Mouche Saint-Connan Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Connan

Rencontre Pêche à la Mouche Saint-Connan, 30 novembre 2021, Saint-Connan. Rencontre Pêche à la Mouche Saint-Connan

–

Saint-Connan Côtes d’Armor Saint-Connan L’AAPPMA de Guingamp en partenariat avec la fédération organise le samedi 11 décembre une rencontre de pêche à la mouche en réservoir. Par équipe de deux pêcheurs, les pêcheurs auront l’occasion de se rencontrer et de s’affronter durant cette journée. La pêche se décomposera en deux temps, pêche en barque pour une partie le matin et pêche du bord pour les autres ; inversement l’après-midi. L’objectif de cette journée est de se retrouver pour ce début de saison et de passer un moment convivial au bord de l’eau. Inscription 30 € par pêcheur (repas du midi compris).

Information et fiche d’inscription à télécharger sur le site internet de la fédération ou par téléphone au 02 96 68 15 40. Journée limitée à 24 pêcheurs. +33 2 96 68 15 40 L’AAPPMA de Guingamp en partenariat avec la fédération organise le samedi 11 décembre une rencontre de pêche à la mouche en réservoir. Par équipe de deux pêcheurs, les pêcheurs auront l’occasion de se rencontrer et de s’affronter durant cette journée. La pêche se décomposera en deux temps, pêche en barque pour une partie le matin et pêche du bord pour les autres ; inversement l’après-midi. L’objectif de cette journée est de se retrouver pour ce début de saison et de passer un moment convivial au bord de l’eau. Inscription 30 € par pêcheur (repas du midi compris).

Information et fiche d’inscription à télécharger sur le site internet de la fédération ou par téléphone au 02 96 68 15 40. Journée limitée à 24 pêcheurs. Saint-Connan

dernière mise à jour : 2021-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Connan Autres Lieu Saint-Connan Adresse Ville Saint-Connan lieuville Saint-Connan