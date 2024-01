RENCONTRE PAYSAGES ET HABITANTS DES VOSGES DU NORD Espace Cassin Bitche, samedi 23 mars 2024.

RENCONTRE PAYSAGES ET HABITANTS DES VOSGES DU NORD Espace Cassin Bitche Moselle

Samedi

9500 ans d’histoire enregistrée dans les tourbières du Pays de Bitche.

Pascale RUFFALDI et Anne-Véronique WALTER-SIMONNET du Laboratoire Chrono Environnement de l’Université de Franche-Comté, Vincent ROBIN du LIEC de l’Université de Lorraine et Loïc DUCHAMP du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Cette conférence a pour but de restituer au public les principaux résultats obtenus dans le cadre d’un travail de thèse de Doctorat qui avait pour objet de retracer l’histoire des végétations des Vosges du Nord, du Pays de Bitche en particulier, et de l’influence des humains sur celles-ci au cours des 9500 dernières années. Ce travail a été conduit à partir de l’analyse d’échantillons de tourbe prélevés dans trois tourbières selon un transect ouest-est. Ces tourbières sont celles de la Horn à Bitche, du Waldeck à Eguelshardt et du Welschkobert Haut à Sturzelbronn. Cette conférence se déroulera en deux temps: une

présentation des méthodes d’investigation et des principaux résultats puis, un échange avec le public dont les questions seront les bienvenues.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Renseignements au 03 88 01 49 59

Organisée par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, l’Observatoire Hommes Milieux du Pays de Bitche et la Ville de Bitche.

Voici le lien https://www.calameo.com/read/007142381214867aff29cTout public

0 EUR.

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23



