### Rencontre autour d’une expérience partagée pour la création de l’espace de valorisation des 40 communes de la Communauté d’Agglomération du Niortais. Échanges avec les personnalités qui ont contribué à la découverte du territoire de la zone – plaine calcaire sur des thématiques variées.

Gratuit. Sur réservation.

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T19:30:00

