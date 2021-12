Viroflay Bibliothèque Viroflay Viroflay, Yvelines Rencontre Patrice Jean, co-animé par Alice Ferney Bibliothèque Viroflay Viroflay Catégories d’évènement: Viroflay

Yvelines

Rencontre Patrice Jean, co-animé par Alice Ferney Bibliothèque Viroflay, 22 janvier 2022, Viroflay. Rencontre Patrice Jean, co-animé par Alice Ferney

Bibliothèque Viroflay, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

_La poursuite de l’idéal_, septième roman de Patrice Jean paru en janvier 2021 chez Gallimar, fut unanimement salué commme un très grande livre (notamment par Alice Ferney qui co-animera cette rencontre). chez Patrice Jean, malgré les déboires de personnages en butte à la déliquescence contemporaine, la littérature redevient une source de joie et d’émerveillement, grâce à sa plume brillante et inventive. Rencontre pour lire co-animé par Alice Ferney Bibliothèque Viroflay 74 avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Viroflay Adresse 74 avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Ville Viroflay lieuville Bibliothèque Viroflay Viroflay