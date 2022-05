Rencontre patois normand Musée Régional du Cidre Valognes Catégories d’évènement: Manche

_**Vas-ti bère un coup**_ **au musée ?** rencontre en patois normand A partir de 17h30 (durée 1h) Pour débuter cette soirée, nous vous proposons u**n moment convivial ponctué de lectures et d’échanges autour d’un verre de cidre ou de jus de pomme**. _Animation avec l’association Alfred Rossel et la FALE. (gratuit)_ **Plus d’information :** [www.valognes.fr](https://www.valognes.fr/) **Entrée du musée gratuite pour tous de 17h30 à 22h.**

VAS-TI BÈRE UN COUP AU MUSÉE ? Un moment convivial ponctué de lectures et d’échanges autour d’un verre de cidre ou de jus de pomme, avec l’association Alfred Rossel et la FALE. Musée Régional du Cidre Rue du petit Versailles, 50700 Valognes Valognes Manche

