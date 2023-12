RENCONTRE : Passions criminelles, les séries policières anglophones Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris, 4 mai 2024, Paris.

Le samedi 04 mai 2024

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Réservations en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00

Conservatisme ou progressisme ?

Les séries policières anglo-saxonnes ont envahi nos écrans et notre imaginaire depuis très longtemps mais pouvons-nous les décoder et voir l’envers du décor ?

Au-delà de la fiction, des intrigues et des enquêtes, quelles valeurs et quels discours ?

Du livre à l’écran, il n’y a qu’un pas mais pour cette rencontre, la BiLiPo vous propose d’examiner à la loupe le petit écran : TV, plateformes diverses, visionnage sur canapé ou mobile, les séries polar sont partout.

Avec notre invitée Emmanuelle Delanoë-Brun, nous referons le parcours depuis l’apparition des premières séries TV dans les années 1950.

Dragnet, Columbo, CSI, True Detective, Mindhunter… né de la modernité, le récit policier télévisuel se déroule dans un monde chaotique avec un seul objectif celui du rétablissement de l’ordre….

« C’est une double fiction à laquelle convie alors la série policière : celle d’un univers criminel exotique où s’exposent les passions humaines les plus crues, et celle d’un univers idéal où bien personnel et bien commun font figure de compas. Pourtant c’est souvent à l’aune du réalisme qu’on mesure la qualité d’une série policière. Dès lors, tiraillée entre fiction et réalisme, ordre et contestation, la série policière se déploie sur un large spectre esthétique et idéologique.

À travers l’étude de séries aussi bien mainstream que de niche, sans présupposé de popularité ou de qualité, ce livre démontre la richesse de ce genre pluriforme, entre conservatisme et progressisme. »

Emmanuelle Delanoë-Brun : “La série policière suit les remous d’une société dont le rapport à l’ordre est en constante renégociation” – Des séries et des hommes (hypotheses.org)

Emmanuelle Delanoë-Brun est maître de conférences à l’université Paris Diderot, où elle enseigne la littérature américaine, la traduction littéraire et les liens entre littérature et cinéma. Elle a aussi traduit deux romans policiers de Nicci French.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

