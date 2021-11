Issigeac Issigeac Dordogne, Issigeac Rencontre/partage et dédicace avec l’auteur George Gautron Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Rencontre/partage et dédicace avec l’auteur George Gautron Issigeac, 8 décembre 2021, Issigeac. Rencontre/partage et dédicace avec l’auteur George Gautron Médiathèque Municipale Chemin des écoliers Issigeac

2021-12-08 16:00:00 – 2021-12-08 18:00:00 Médiathèque Municipale Chemin des écoliers

Issigeac Dordogne Issigeac George Gautron, écrivain viendra nous parler de son dernier ouvrage “Les pavés sont durs aux âmes grises” : un roman sur le monde de la rue. George Gautron, écrivain viendra nous parler de son dernier ouvrage “Les pavés sont durs aux âmes grises” : un roman sur le monde de la rue. +33 5 53 74 94 31 George Gautron, écrivain viendra nous parler de son dernier ouvrage “Les pavés sont durs aux âmes grises” : un roman sur le monde de la rue. Gautron

Médiathèque Municipale Chemin des écoliers Issigeac

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Médiathèque Municipale Chemin des écoliers Ville Issigeac lieuville Médiathèque Municipale Chemin des écoliers Issigeac