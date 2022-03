Rencontre « Paroles d’habitants » La Traverse, 22 mars 2022, Cleon.

Rencontre « Paroles d’habitants »

La Traverse, le mardi 22 mars à 18:00

Dans le cadre du renouvellement urbain, les villes de Cléon et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ont entrepris un travail sur la mémoire afin, d’une part de garder une trace de l’histoire du quartier Arts Fleurs Feugrais. Nous vous invitons à découvrir le résultat de ce travail à la fois scientifique et artistique qui vise à conserver et à transmettre la mémoire collective au travers d’une soirée d’échanges consacrée aux souvenirs des habitants. À cette occasion, Younes Johan Van Praet, sociologue reviendra, sur la quarantaine de témoignages d’habitants cléonnais et saint-aubinois, nés entre 1934 et 1995. Venez partager, le temps d’une soirée, ces récits de vie et découvrez le travail de mémoire réalisé pour transmettre aux générations futures la mémoire collective du quartier. Les échanges se poursuivront autour d’un verre de l’amitié.

Entre libre, gratuit

La Traverse 37, rue Luis Corvalan, Cléon Cleon Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

