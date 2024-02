Rencontre Parlons BD Médiathèque de Paimpol Paimpol, samedi 30 mars 2024.

La médiathèque invite Sonia DECHAMPS le samedi 30 mars de 10h à 12h pour une rencontre autour de la BD et plus particulièrement de son travail de directrice et éditrice de la collection Virages Graphiques dans le but de raconter le monde d’aujourd’hui à travers la fiction, en jonglant avec les images et les mots. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

