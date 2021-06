Colomiers Maison de la petite enfance,Relais assistants maternels Colomiers, Haute-Garonne Rencontre parents futurs employeurs Maison de la petite enfance,Relais assistants maternels Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Rencontre parents futurs employeurs Maison de la petite enfance,Relais assistants maternels, 27 août 2021-27 août 2021, Colomiers. Rencontre parents futurs employeurs

Maison de la petite enfance, Relais assistants maternels, le vendredi 27 août à 14:00

Réunion à destination des parents cherchant un(e) assistant(e) maternel(le) et souhaitant obtenir des informations sur les contrats et leur rôle d’employeur. **Inscription : 05 61 15 21 56** Horaires ——– 14h00-15h30 **Détails sur le lieu**: Maison de la petite enfance, Relais assistants maternels 33 rue de l’église Réunion à destination des parents cherchant un(e) assistant(e) maternel(le) et souhaitant obtenir des informations sur les contrats et leur rôle d’employeur. **Inscription : 05 61 15 21 56** Horaire Maison de la petite enfance,Relais assistants maternels 33 rue de l’église Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Maison de la petite enfance,Relais assistants maternels Adresse 33 rue de l'église Ville Colomiers lieuville Maison de la petite enfance,Relais assistants maternels Colomiers