RENCONTRE PARENTALITÉ CCAS LARRA SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE Larra, jeudi 7 mars 2024.

Nous vous donnons rendez-vous à la Salle du Conseil de la Mairie de Larra. Le CCAS propose une nouvelle « Rencontre Parentalité », sur le thème « Numérique & Réseaux Sociaux », aux familles et aux jeunes.

Une présentation animée par la Maison de Protection des Familles de la Gendarmerie de Cugnaux, qui abordera les principaux réseaux sociaux, la réglementation, le cyberharcèlement, les conseils et les ressources utiles pour les jeunes, et leurs familles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE Pl. Maurice Pontich

Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@larra.fr

