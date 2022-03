Rencontre-parcours : du court au long métrage avec Guillaume Renusson, réalisateur Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 5 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 05 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Après trois courts métrages, Guillaume Renusson vient d’achever la post-production de son premier long métrage, Les Survivants. La bibliothèque du cinéma François Truffaut en partenariat avec la Maison du Film vous propose de venir le rencontrer pour découvrir son parcours inspirant et inspiré.

Comment se construit un parcours de réalisateur ? Bien souvent, la question de l’accession à la réalisation d’un premier long métrage paraît énigmatique et bon nombre d’aspirant.e.s créateurs et créatrices y rêvent sans vraiment oser l’espérer. La bibliothèque du cinéma François Truffaut et la Maison du Film vous proposent de venir à la rencontre de jeunes professionnel.les du cinéma pour lesquel.les ces rêves se sont concrétisés. Pour inaugurer ce cycle de rencontres, nous accueillerons Guillaume Renusson. Réalisateur de trois courts-métrages, il vient d’achever son premier long-métrage Les Survivants. Il réalise actuellement la seconde saison de la série 36 15 Monique, diffusée sur OCS.

Sa filmographie :

Long métrage

2021 | Les survivants | LES FILMS VELVET ET BAXTER FILMS | Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois, Luca Terracciano, Oscar Copp

Court Métrage

2015 | LA NUIT, TOUS LES CHATS SONT ROSES | QUI VIVE ! ET MOOD FILMS PRODUCTION | Avec Roxane Duran, Loïc Corbery de la Comédie-Française

2014 | APRES LES COURS | MADELEINE FILMS | Avec Solal Forte, Alice Isaaz, Ernst Umhauer, Bastien Ughetto

2013 | UNE MINUTE DE SILENCE

Prix Du Meilleur Film Au Mobile Film Festival 2013

La Maison du Film

La Maison du Film est une structure d’accompagnement et de mise en réseau. Depuis plus de trente ans, elle aide et soutient le cinéma émergent français de diverses façons, en proposant des formations, des résidences, des aides et des accompagnements pour tous les corps de métiers du cinéma. Plus d’informations sur le site.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma Paris 75001

Contact : bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema

Cinéma;Conférence

Date complète :

2022-05-05T19:30:00+01:00_2022-05-05T21:00:00+01:00

